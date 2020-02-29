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Лукич: «Нижнему Новгороду» вернулось за предыдущее поражение в Химках

Лукич: «Нижнему Новгороду» вернулось за предыдущее поражение в Химках
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (96:93).

" Я хочу поздравить свой коллектив с очень важной победой. Для нас каждый матч сейчас фактически решающий. Сами знаете, как выглядит турнирная таблица и какое место в ней мы занимаем. По ходу игры остались без Терелла Паркса, поэтому не знаю, как будем выглядеть в ближайшее время.

Говорил перед матчем, что команда выглядит как не настроенное пианино, и в некоторых моментах, особенно с точки зрения принятия тактических решений, это было видно.

Думаю, нам сегодня вернулось за предыдущее поражение в Химках. Мы и в том матче полностью заслуживали победу, и вот сегодня добились своего. Следующий соперник у нас УНИКС, будем готовиться. Очень хорошо понимаем значением каждой следующей игры", — приводит слова специалиста официальный сайт нижегородцев.

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