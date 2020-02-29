Стефен Карри не вернётся в строй в матче с «Вашингтон Уизардс»

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не поможет команде в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс», сообщает пресс-служба калифорнийской команды на своей странице в «Твиттере».
Этот поединок состоится в ночь на 2 марта по московскому времени. Предполагалось, что он станет первым для Карри после продолжительного восстановления, связанного с переломом руки. Однако теперь стало известно, что баскетболист не полностью готов. Он продолжает реабилитацию и проводит тренировки с фарм-клубом «Голден Стэйт Уорриорз».
Ожидается, что Стефен появится на паркете в марте, но конкретной даты не называется. Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» пропустил почти весь регулярный чемпионат. Без него и Клэя Томпсона калифорнийцы обосновались на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.
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