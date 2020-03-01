Шакил О'Нил попытался записать синхронный танец с сыном

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд НБА легендарный Шакил О'Нил стал соавтором забавного видео, которое появилось на странице О'Нила-младшего в приложении «Тик Ток». На записи видно, как отец и сын стараются исполнить синхронный танец. При этом поражает разница в габаритах грузного Шакила и совсем худого Шакира О'Нила. Бросается в глаза, что на экс-баскетболисте «Лейкерс» надеты розовые носки.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице Hoopshype в «Твиттере».

Шакил О'Нил известен не только баскетбольным талантом, но и активной общественной деятельностью. Так, он снимался в фильмах, выпускал альбомы, написал автобиографию, а также принимал участие в ряде показательных боксёрских поединков.