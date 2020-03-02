«Вперёд Мадрид!». Дончич прокомментировал победу «Реала» в «эль класико»

21-летний защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался в своём «твиттере» после победы мадридского «Реала» над «Барселоной» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Вперёд Мадрид!», — написал Дончич в «Твиттере».

Напомним, что до отьезда в НБА Дончич на протяжении 4 сезонов выступал за баскетбольный «Реал» Мадрид в период с 2014/2015 по 2017/2018 года. После чего в 2018 году был задрафтован под 3-м номером «Атланта Хоукс», а позже был обменян в «Даллас Маверикс», за который он и выступает в настоящее время.

В текущем сезоне Дончич принял участие в 48 матчах за «Даллас», набирая в среднем по 29 очков и совершая по 10 отборов и 9 передач