«Даллас» победил с дабл-даблом Порзингиса и другие результаты игрового дня НБА

1 марта состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Милуоки Бакс» на выезде победил «Шарлотт Хорнетс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 41 очко, собрав 20 подборов и отдав 6 передач. Окончательный счёт — 93:85 в пользу «Бакс».
«Даллас Маверикс» в гостях обыграл «Миннесоту Тимбервулвз». Кристапс Порзингис («Даллас») отметился дабл-даблом: на его счету 38 очков, 13 подборов и 4 передачи. Итоговый счёт — 111:91 в пользу «Маверикс».
«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде выиграл у «Нью-Орлеан Пеликанс», несмотря на 35 очков и 7 подборов Зайона Уильямсона. Леброн Джеймс («Лейкерс») оформил трипл-дабл: 34 очка, 12 подборов и 13 передач. Окончательный счёт — 122:114 в пользу «Лейкерс».
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