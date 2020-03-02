Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Даллас» победил с дабл-даблом Порзингиса и другие результаты игрового дня НБА

«Даллас» победил с дабл-даблом Порзингиса и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

1 марта состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» на выезде победил «Шарлотт Хорнетс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 41 очко, собрав 20 подборов и отдав 6 передач. Окончательный счёт — 93:85 в пользу «Бакс».

«Даллас Маверикс» в гостях обыграл «Миннесоту Тимбервулвз». Кристапс Порзингис («Даллас») отметился дабл-даблом: на его счету 38 очков, 13 подборов и 4 передачи. Итоговый счёт — 111:91 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде выиграл у «Нью-Орлеан Пеликанс», несмотря на 35 очков и 7 подборов Зайона Уильямсона. Леброн Джеймс («Лейкерс») оформил трипл-дабл: 34 очка, 12 подборов и 13 передач. Окончательный счёт — 122:114 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
85 : 93
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 17, Розир - 13, Вашингтон - 12, Мартин - 11, Эрнангомес - 10, Бийомбо - 8, Бриджес - 7, Мартин - 5, Макдэниелс - 2, Батюм, Бэйкон, Зеллер, Монк, Симмонс, Спалдинг, Чеоли
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 41, Лопес - 16, Хилл - 11, Мэттьюз - 8, Коннотон - 6, Бледсо - 4, Браун - 3, Дивинченцо - 2, Лопес - 2, Адетокунбо, Ильясова, Корвер, Мейсон, Миддлтон, Рейнольдс, Уилсон, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
136 : 130
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Джордж - 24, Л. Уильямс - 24, Харрелл - 24, Джексон - 13, Моррис - 9, Грин - 5, Зубац - 4, Шамет - 3, Coffey, Беверли, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон
Филадельфия Сиксерс: Милтон - 39, Харрис - 25, Бёркс - 15, Хорфорд - 12, Скотт - 11, Ричардсон - 9, Коркмаз - 8, Тибулл - 7, О'Куинн - 2, Робинсон - 2, Pelle, Shayok, Нето, Симмонс, Смит, Эмбиид
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
91 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 16, Бисли - 14, Калвер - 12, Эрнангомес - 12, Reid - 9, Окоги - 9, Лейман - 6, Мартин - 5, Джонсон - 4, Маклафлин - 4, Вандербилт, Ноуэлл, Спеллмен, Таунс, Тёрнер, Эванс
Даллас Маверикс: Порзингис - 38, Карри - 27, Хардуэй-младший - 19, Финни-Смит - 9, Бареа - 4, Ли - 4, Райт - 4, Джексон - 2, Клебер - 2, Марьянович - 2, Cleveland, Reaves, Брансон, Дончич, Кидд-Гилкрист, Коли-Стайн, Пауэлл
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2020, понедельник. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
106 : 100
Детройт Пистонс
Детройт
Сакраменто Кингз: Фокс - 23, Хилд - 19, Богданович - 15, Джайлс - 12, Барнс - 10, Лень - 8, Бьелица - 7, Бэйзмор - 7, Джозеф - 5, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Паркер, Феррелл, Холмс
Детройт Пистонс: Вуд - 20, Найт - 16, Михайлюк - 14, Снелл - 12, Галлоуэй - 11, Хенсон - 10, Роуз - 9, Думбуйа - 5, Уолтон - 3, Hall, King, Боун, Браун, Гриффин, Кеннард, Мейкер, Томас
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2020, понедельник. 02:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
133 : 118
Торонто Рэпторс
Торонто
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Маррей - 22, Крэйг - 17, Грант - 16, Харрис - 15, Моррис - 12, Бартон - 11, Портер - 11, Пламли - 6, Bol, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Макрай, Миллсэп, Чанчар
Торонто Рэпторс: Ануноби - 32, Пауэлл - 24, Лоури - 17, Сиакам - 16, Холлис-Джефферсон - 9, Дэвис - 8, Маккоу - 7, Буше - 5, Watson, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Ибака, Марк Газоль, Миллер, Томас, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2020, понедельник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
114 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 35, Болл - 19, Ингрэм - 15, Фэйворс - 12, Холидей - 11, Мелли - 10, Харт - 7, Мур - 5, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Хэйс, Читэм
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Кузма - 20, Колдуэлл-Поуп - 13, Брэдли - 10, Грин - 10, Моррис - 10, Макги - 8, Ховард - 8, Кук - 5, Рондо - 4, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Дэниэлс, Карузо
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2020, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 124
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 27, Mulder - 17, Пул - 17, Пэскелл - 17, Крисс - 12, Ли - 10, Бендер - 8, Toscano-Anderson - 2, Smailagic, Боумен, Грин, Карри, Луни, Томпсон
Вашингтон Уизардс: Бил - 34, Дав. Бертанс - 29, Хатимура - 15, Брайант - 12, Напьер - 9, Бонга - 6, Робинсон - 6, Смит - 6, Pasecniks - 3, Браун - 2, Пэйтон II - 2, Вагнер, Маинми, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020