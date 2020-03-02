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Боломбой продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

Боломбой продлил контракт с ЦСКА до 2022 года
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Центровой сборной России по баскетболу Джоэл Боломбой продлил контракт с московским ЦСКА.

Боломбой перешёл в ЦСКА летом 2018 года и выиграл в составе «армейцев» Евролигу и Единую лигу ВТБ. Новый контракт 26-летнего игрока с клубом рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

«Мы очень рады, что Джоэл остаётся с нами. Его прогресс очевиден, и мы надеемся на ещё больший прогресс, потому что он обладает потенциалом. Все в клубе счастливы за Джоэла, мы продолжаем сотрудничество и надеемся, что вместе добьёмся новых успехов», — приводит слова главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса пресс-служба клуба.

«Невероятно счастлив, что остаюсь в семье ЦСКА! Продолжить карьеру здесь – благословение и честь. С первого дня я рос как игрок и личность и буду двигаться по тому же пути. Путешествие продолжается, и я с интересом смотрю в будущее. ЦСКА!» — добавил Боломбой.

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