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Итудис: ожидаем сложного и равного матча Евролиги с «Зенитом»

Итудис: ожидаем сложного и равного матча Евролиги с «Зенитом»
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с санкт-петербургским «Зенитом». Специалист отметил, что его подопечных будет ждать сложный матч.

«На видео с предыдущих матчей «Зенита» мы увидели команду с высокой мотивацией. Они поменяли стиль игры, больше бегут, ищут возможности на открытом пространстве, «грузят» больше мячей Айону, Томасу и другим игрокам «поста», чаще используют игру под кольцом. Мы с уважением относимся к соперникам и ожидаем сложного и равного матча Евролиги», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Встреча состоится в Москве во вторник, 3 марта, начало — в 20:00 мск.

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