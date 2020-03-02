Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Куфос: не можем относиться к «Зениту» легкомысленно

Куфос: не можем относиться к «Зениту» легкомысленно
Баскетбол / Евролига 0

Центровой московского ЦСКА Коста Куфос поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с санкт-петербургским «Зенитом». Куфос подчеркнул, что они не могут легкомысленно относится к будущему сопернику.

«Они играют старательно, и мы не можем относиться к ним легкомысленно. Нужно оттолкнуться от защиты и показывать баскетбол ЦСКА. У них много классных игроков, от защитников до «больших», и они отлично играют на выезде», — приводит слова Косты Куфоса официальный сайт московского ЦСКА.

Встреча состоится в Москве во вторник, 3 марта, начало — в 20:00 мск.

ЦСКА после 26 туров занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, «Зенит» замыкает таблицу регулярного чемпионата.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020