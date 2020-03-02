Куфос: не можем относиться к «Зениту» легкомысленно
Центровой московского ЦСКА Коста Куфос поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с санкт-петербургским «Зенитом». Куфос подчеркнул, что они не могут легкомысленно относится к будущему сопернику.
«Они играют старательно, и мы не можем относиться к ним легкомысленно. Нужно оттолкнуться от защиты и показывать баскетбол ЦСКА. У них много классных игроков, от защитников до «больших», и они отлично играют на выезде», — приводит слова Косты Куфоса официальный сайт московского ЦСКА.
Встреча состоится в Москве во вторник, 3 марта, начало — в 20:00 мск.
ЦСКА после 26 туров занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, «Зенит» замыкает таблицу регулярного чемпионата.
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