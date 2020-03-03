«Даллас» проиграл «Чикаго», Дончич набрал 23 очка

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 109:107.

Самым результативным в составе победителей стал Коби Уайт, набравший 19 очков. Лучшей результативностью в составе «Далласа» отметился Тим Хардуэй-младший, который записал в свой актив 26 очков. Лука Дончич набрал 23 очка.

«Чикаго» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Даллас» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче «Чикаго Буллз» сыграет с «Миннесотой» Тимбервулвз», а «Даллас Маверикс» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Расписание матчей НБА можно посмотреть на «Чемпионате».