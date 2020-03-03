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«Даллас» проиграл «Чикаго», Дончич набрал 23 очка

«Даллас» проиграл «Чикаго», Дончич набрал 23 очка
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 109:107.

Самым результативным в составе победителей стал Коби Уайт, набравший 19 очков. Лучшей результативностью в составе «Далласа» отметился Тим Хардуэй-младший, который записал в свой актив 26 очков. Лука Дончич набрал 23 очка.

«Чикаго» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Даллас» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче «Чикаго Буллз» сыграет с «Миннесотой» Тимбервулвз», а «Даллас Маверикс» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Расписание матчей НБА можно посмотреть на «Чемпионате».

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
109 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Чикаго Буллз: Уайт - 19, Портер - 18, Валентайн - 17, Янг - 12, Саторански - 11, Арчидиаконоу - 10, Гэффорд - 9, Картер - 7, Mokoka - 4, Харрисон - 2, Данн, Корнет, Лавин, Маркканен, Страс, Фелисио, Хатчинсон
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 26, Дончич - 23, Финни-Смит - 18, Марьянович - 14, Клебер - 13, Ли - 8, Джексон - 2, Кидд-Гилкрист - 2, Бареа - 1, Cleveland, Reaves, Брансон, Карри, Коли-Стайн, Пауэлл, Порзингис, Райт
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