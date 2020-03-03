«Даллас» проиграл «Чикаго», Дончич набрал 23 очка
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 109:107.
Самым результативным в составе победителей стал Коби Уайт, набравший 19 очков. Лучшей результативностью в составе «Далласа» отметился Тим Хардуэй-младший, который записал в свой актив 26 очков. Лука Дончич набрал 23 очка.
«Чикаго» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Даллас» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.
В следующем матче «Чикаго Буллз» сыграет с «Миннесотой» Тимбервулвз», а «Даллас Маверикс» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Расписание матчей НБА можно посмотреть на «Чемпионате».
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
109 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Чикаго Буллз: Уайт - 19, Портер - 18, Валентайн - 17, Янг - 12, Саторански - 11, Арчидиаконоу - 10, Гэффорд - 9, Картер - 7, Mokoka - 4, Харрисон - 2, Данн, Корнет, Лавин, Маркканен, Страс, Фелисио, Хатчинсон
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 26, Дончич - 23, Финни-Смит - 18, Марьянович - 14, Клебер - 13, Ли - 8, Джексон - 2, Кидд-Гилкрист - 2, Бареа - 1, Cleveland, Reaves, Брансон, Карри, Коли-Стайн, Пауэлл, Порзингис, Райт
Читайте также
- 3 марта 2020
-
06:39
-
00:42
- 2 марта 2020
-
23:53
-
22:48
-
21:49
-
19:58
-
18:47
-
17:36
-
15:00
-
13:20
-
11:40
-
10:21
-
09:50
-
09:24
-
09:00
-
06:56
-
03:09
-
02:55
-
00:56
-
00:02
- 1 марта 2020
-
21:58
-
20:55
-
19:49
-
17:36
-
16:37
-
15:58
-
14:33
-
13:58
-
12:56
-
11:53
-
10:43
-
09:56
-
00:45
- 29 февраля 2020
-
23:24
-
22:28
Партнерский контент