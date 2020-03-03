«Хьюстон» и «Милуоки» потерпели поражения и другие результаты игрового дня НБА

2 марта состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» в гостях уступил «Нью-Йорк Никс», несмотря на присутствие на площадке Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука, набравших 35 и 24 очка соответственно. Окончательный счёт — 125:123 в пользу «Нью-Йорка».

«Милуоки Бакс» на выезде проиграл «Майами Хит», несмотря на дабл-дабл Янниса Адетокунбо, который набрал 13 очков, собрал 15 подборов и отдал 3 результативные передачи. Итоговый счёт — 105:89 в пользу «Майами».

«Даллас Маверикс» в гостях уступил «Чикаго Буллз», несмотря на 23 очка, 5 подборов и 9 результативных передач Луки Дончича. Окончательный счёт — 109:107 в пользу «Чикаго».