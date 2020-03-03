«Хьюстон» и «Милуоки» потерпели поражения и другие результаты игрового дня НБА
2 марта состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Хьюстон Рокетс» в гостях уступил «Нью-Йорк Никс», несмотря на присутствие на площадке Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука, набравших 35 и 24 очка соответственно. Окончательный счёт — 125:123 в пользу «Нью-Йорка».
«Милуоки Бакс» на выезде проиграл «Майами Хит», несмотря на дабл-дабл Янниса Адетокунбо, который набрал 13 очков, собрал 15 подборов и отдал 3 результативные передачи. Итоговый счёт — 105:89 в пользу «Майами».
«Даллас Маверикс» в гостях уступил «Чикаго Буллз», несмотря на 23 очка, 5 подборов и 9 результативных передач Луки Дончича. Окончательный счёт — 109:107 в пользу «Чикаго».
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
107 : 130
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Орландо Мэджик: Вучевич - 30, Росс - 23, Фурнье - 13, Эннис - 10, Бамба - 9, Фульц - 7, Картер-Уильямс - 5, Кларк - 5, Ивунду - 3, Огастин - 2, Law, Айзек, Амину, Берч, Гордон, Джонсон, Фразьер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 41, Трент-мл. - 24, Уайтсайд - 16, Ариза - 11, Хезонья - 10, Энтони - 10, Саймонс - 9, Суониган - 4, Габриэль - 3, Литтл - 2, Браун, Коллинс, Лиллард, Нуркич, Оар, Худ
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
125 : 123
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Йорк Никс: Барретт - 27, Рэндл - 16, Портис - 15, Эллингтон - 15, Робинсон - 12, Нтиликина - 11, Харклесс - 11, Гибсон - 8, Нокс - 6, Пэйтон - 4, Wooten, Аллен, Баллок, Браздейкис, Дотсон, Смит, Трир
Хьюстон Рокетс: Харден - 35, Уэстбрук - 24, Ковингтон - 20, Хаус - 20, Гордон - 11, Маклемор - 9, Грин - 4, Frazier, Howard, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Риверс, Сефолоша, Такер, Хартенштайн, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 126
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Кливленд Кавальерс: Секстон - 32, Лав - 22, Нэнс - 16, Портер - 16, Осман - 14, Жижич - 6, Деллаведова - 5, Уэйд - 2, Mooney, Windler, Гарлэнд, Драммонд, Маккинни, Томпсон, Экзам
Юта Джаз: Богданович - 28, Гобер - 20, Митчелл - 19, Конли - 15, Кларксон - 13, О'Нил - 12, Ньянг - 8, Брэдли - 6, Инглс - 5, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
105 : 89
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Батлер - 18, Краудер - 18, Горан Драгич - 15, Адебайо - 14, Нанн - 13, Олиник - 11, Робинсон - 9, Джонс - 4, Игуодала - 3, Alexander, Vincent, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл, Хироу
Милуоки Бакс: Лопес - 21, Адетокунбо - 13, Миддлтон - 12, Хилл - 12, Дивинченцо - 11, Коннотон - 8, Бледсо - 7, Браун - 2, Мэттьюз - 2, Ильясова - 1, Адетокунбо, Корвер, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
88 : 127
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Атланта Хоукс: Янг - 19, Хаертер - 13, Коллинс - 12, Тиг - 12, Гудвин - 7, Джонс - 6, Картер - 6, Хантер - 6, Грэм - 5, Фернанду - 2, Бембри, Браун, Дедмон, Капела, Лябисье, Реддиш
Мемфис Гриззлиз: Дьенг - 17, Джексон - 16, Валанчюнас - 15, Джонс - 15, Брукс - 13, Морант - 13, Толливер - 12, Мелтон - 11, Кончар - 10, Андерсон - 3, Гудурич - 2, Uthoff, Аллен, Ватанабэ, Джексон, Кларк, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
109 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Чикаго Буллз: Уайт - 19, Портер - 18, Валентайн - 17, Янг - 12, Саторански - 11, Арчидиаконоу - 10, Гэффорд - 9, Картер - 7, Mokoka - 4, Харрисон - 2, Данн, Корнет, Лавин, Маркканен, Страс, Фелисио, Хатчинсон
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 26, Дончич - 23, Финни-Смит - 18, Марьянович - 14, Клебер - 13, Ли - 8, Джексон - 2, Кидд-Гилкрист - 2, Бареа - 1, Cleveland, Reaves, Брансон, Карри, Коли-Стайн, Пауэлл, Порзингис, Райт
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
111 : 116
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Сан-Антонио Спёрс: Миллз - 24, Лайлз - 20, Форбс - 14, Гэй - 13, Мюррей - 11, Дерозан - 10, Уокер - 10, Уайт - 6, Ойбанкс - 3, Poeltl, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Мету, Олдридж
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 26, Уоррен - 23, Тёрнер - 17, Макдермотт - 14, Сабонис - 14, Холидэй - 11, Холидей - 6, Макконнел - 3, Самнер - 2, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Лэмб, Митру-Лонг, Оладипо, Сэмпсон
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