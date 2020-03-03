Ерёмин дал совет «Жальгирису» перед матчем с «Химками» в Евролиге

Заслуженный тренер России, чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин поделился ожиданиями в преддверии матча «Жальгириса» и «Химок» в Евролиге. Команды сыграют сегодня, 3 марта, матч начнётся в 21:00 мск.

«Для обоих соперников этот матч будет крайне важен в плане распределения мест в таблице. Что касается самого матча, то Куртинайтис строит игру своей команды от нападения. Очень раскрепощённо играют его баскетболисты. Видите, что он и со Шведом хорошо нашёл общий язык. И Алексей индивидуально играет очень хорошо.

И как здесь главный тренер «Жальгириса» Ясикявичюс будет решать этот вопрос? Поставит всё на то, чтобы закрыть Шведа командной защитой? Или, может быть, поставит на то, что, мол, пусть Алексей забьёт сколько угодно, но «Жальгирис» не даст забить другим игрокам «Химок»? Там и Тимма, и Букер, и другие ведь могут нагрузить у химчан.

Мне кажется, что философия игры «Жальгириса» должна строиться от защиты: насколько он сможет правильно выстроить свои защитные редуты, наверное, настолько он и может рассчитывать на победу», — цитирует Ерёмина «Матч ТВ».