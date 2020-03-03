Ерёмин раскритиковал игру ЦСКА и «Зенита» в нападении

Заслуженный тренер России, чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин поделился ожиданиями в преддверии матча ЦСКА и «Зенита» в Евролиге. Команды сыграют сегодня, 3 марта, матч начнётся в 20:00 мск.
«У ЦСКА очень хорошо поставлена защита. Если же говорить о нападении, то здесь, мне кажется, нет целостной картины: какие-то разрозненные действия. Временами хорошо играют Хэкетт, Джеймс, Хиллиард, но целостности не видно.
Мне нравится, как в этом сезоне выглядит Курбанов. Хочется, чтобы он как можно больше играл. И скорее бы уже выздоравливал Воронцевич.
На мой взгляд, ЦСКА — явный фаворит предстоящей встречи. Как мне кажется, шанс «Зенита» может быть только в явной недооценке соперника со стороны ЦСКА. Хотя у такого профессионального клуба это вряд ли может случиться.
Но есть положительный момент для «Зенита»: так сложилось, что на выезде он играл лучше, чем дома. Тем не менее надо учитывать, что у петербургской команды очень слабое нападение в этом сезоне», — цитирует Ерёмина «Матч ТВ».
- 3 марта 2020
-
11:41
-
10:40
-
09:34
-
09:00
-
06:39
-
00:42
- 2 марта 2020
-
23:53
-
22:48
-
21:49
-
19:58
-
18:47
-
17:36
-
15:00
-
13:20
-
11:40
-
10:21
-
09:50
-
09:24
-
09:00
-
06:56
-
03:09
-
02:55
-
00:56
-
00:02
- 1 марта 2020
-
21:58
-
20:55
-
19:49
-
17:36
-
16:37
-
15:58
-
14:33
-
13:58
-
12:56
-
11:53
-
10:43