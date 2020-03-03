Ерёмин раскритиковал игру ЦСКА и «Зенита» в нападении

Заслуженный тренер России, чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин поделился ожиданиями в преддверии матча ЦСКА и «Зенита» в Евролиге. Команды сыграют сегодня, 3 марта, матч начнётся в 20:00 мск.

«У ЦСКА очень хорошо поставлена защита. Если же говорить о нападении, то здесь, мне кажется, нет целостной картины: какие-то разрозненные действия. Временами хорошо играют Хэкетт, Джеймс, Хиллиард, но целостности не видно.

Мне нравится, как в этом сезоне выглядит Курбанов. Хочется, чтобы он как можно больше играл. И скорее бы уже выздоравливал Воронцевич.

На мой взгляд, ЦСКА — явный фаворит предстоящей встречи. Как мне кажется, шанс «Зенита» может быть только в явной недооценке соперника со стороны ЦСКА. Хотя у такого профессионального клуба это вряд ли может случиться.

Но есть положительный момент для «Зенита»: так сложилось, что на выезде он играл лучше, чем дома. Тем не менее надо учитывать, что у петербургской команды очень слабое нападение в этом сезоне», — цитирует Ерёмина «Матч ТВ».