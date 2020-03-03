Крамер — о матче с «Жальгирисом»: нужно сыграть так, как в трёх наших последних матчах

Защитник подмосковных «Химок» Крис Крамер поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом».



«У «Жальгириса» большие традиции. Я играл за «Ритас» и знаю, какое у этих команд было соперничество. Каждый раз, когда мы приезжали в Каунас, на арене был солд-аут, и я жду подобного в завтрашнем матче. «Жальгирис» — отличная команда. Дома они заряжаются энергией от своих фанатов, и мы должны быть готовы отыграть в такой атмосфере все 40 минут. Это жёсткая и физически сильная команда, которая в защитном плане выполняет все установки тренера. Они играют интенсивно и активно борются на подборе в нападении.



На старте сезона у них не всё ладилось, но во второй части «регулярки» они стали играть гораздо лучше. Мы должны уделить особое внимание «краске» и периметру, чтобы не давать их снайперам совершать открытые дальние броски. Если говорить о нападении, то нужно сыграть так, как в трёх наших последних матчах», — приводит слова Криса Крамера официальный сайт подмосковных «Химок».