Сборная России потеряла две позиции в рейтинге ФИБА

Сборная России по баскетболу потеряла две позиции в рейтинге ФИБА, сообщает официальный сайт организации. Таким образом, национальная команда переместилась на 11-е место.

Изменения в рейтинге случились после недавних матчей квалификации Евробаскета, в которых команда Базаревича сначала проиграла Италии, а затем обыграла Северную Македонию.

Первое место в рейтинге ФИБА по-прежнему занимает сборная США, вторая позиция у национальной команды Испании, а тройку лучших замыкают австралийцы. Четвёртая позиция за сборной Аргентины, в топ-5 также попали баскетболисты сборной Сербии.

Отметим, что рейтинг ФИБА будет важен при проведении жеребьёвки Олимпийского турнира, которая состоится 20 марта в Швейцарии.