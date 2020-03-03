Сборная России потеряла две позиции в рейтинге ФИБА
Сборная России по баскетболу потеряла две позиции в рейтинге ФИБА, сообщает официальный сайт организации. Таким образом, национальная команда переместилась на 11-е место.
Изменения в рейтинге случились после недавних матчей квалификации Евробаскета, в которых команда Базаревича сначала проиграла Италии, а затем обыграла Северную Македонию.
Первое место в рейтинге ФИБА по-прежнему занимает сборная США, вторая позиция у национальной команды Испании, а тройку лучших замыкают австралийцы. Четвёртая позиция за сборной Аргентины, в топ-5 также попали баскетболисты сборной Сербии.
Отметим, что рейтинг ФИБА будет важен при проведении жеребьёвки Олимпийского турнира, которая состоится 20 марта в Швейцарии.
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