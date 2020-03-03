«Зенит» уступил ЦСКА, проиграв в Евролиге шестой матч кряду

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Зенит». Первая половина встречи прошла в конкурентной борьбе. На большой перерыв «армейцы» ушли в статусе лидеров, но при этом их преимущество составляло всего три очка — 46:43.

В третьей четверти «армейцы» укрепили лидерство, оторвавшись от «Зенита» на восемь баллов — 66:58. В заключительном игровом отрезке хозяева контролировали происходящее на паркете и одержали победу со счётом 86:78.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков. У «Зенита» 28 очков на счету Остина Холлинза.

«Зенит» потерпел шестое поражение кряду в Евролиге. При Хави Паскуале команда ещё ни разу не выигрывала в турнире.