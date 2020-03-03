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«Зенит» уступил ЦСКА, проиграв в Евролиге шестой матч кряду

«Зенит» уступил ЦСКА, проиграв в Евролиге шестой матч кряду
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Зенит». Первая половина встречи прошла в конкурентной борьбе. На большой перерыв «армейцы» ушли в статусе лидеров, но при этом их преимущество составляло всего три очка — 46:43.

В третьей четверти «армейцы» укрепили лидерство, оторвавшись от «Зенита» на восемь баллов — 66:58. В заключительном игровом отрезке хозяева контролировали происходящее на паркете и одержали победу со счётом 86:78.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков. У «Зенита» 28 очков на счету Остина Холлинза.

«Зенит» потерпел шестое поражение кряду в Евролиге. При Хави Паскуале команда ещё ни разу не выигрывала в турнире.

Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
03 марта 2020, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
86 : 78
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Джеймс - 27, Фойгтман - 13, Хиллиард - 11, Хайнс - 10, Стрелниекс - 8, Курбанов - 6, Куфос - 5, Боломбой - 4, Антонов - 2, Бейкер, Сент-Рос, Ухов
Зенит: Холлинс - 28, Абромайтис - 13, Айверсон - 8, Хвостов - 8, Томас - 7, Айон - 4, Воронов - 3, Зубков - 3, Рэнфро - 3, Понитка - 1, Альбиси, Понкрашов
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