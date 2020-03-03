24 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Жальгирисом»
В Каунасе завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Жальгирис» принимал «Химки.
Команда из Московской области провально начала поединок и уже после первой четверти уступала с разницей в 14 очков — 15:29. К большому перерыву преимущество хозяев составляло 16 баллов — 50:34.
На старте третьей десятиминутки гости совершили рывок и к концу четверти уступали «Жальгирису» шесть очков — 58:64. Тем не менее в заключительном игровом отрезке подопечные Ясикявичуса вернули инициативу, удержали лидерство и одержали победу со счётом 96:85.
Лучшим в составе победителей стал Зак Лэдей, набравший 23 очка. У «Химок» 24 очка набрал Алексей Швед, 20 очков на счету Яниса Тиммы, дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов собрал Юнас Йеребко.
Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
03 марта 2020, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
96 : 85
Химки
Химки, Россия
Жальгирис: Ледей - 23, Риверс - 15, Лекавичюс - 14, Милакнис - 12, Улановас - 10, Хайес - 8, Ландейл - 6, Уолкап - 4, Янкунас - 4, Гебен, Йокубайтис, Лукошюнас
Химки: Швед - 24, Тимма - 20, Йеребко - 17, Йович - 10, Букер - 8, Robinson - 4, Крамер - 2, Вяльцев, Гилл, Дайр. Бертанс, Зайцев, Карасёв
Читайте также
- 4 марта 2020
-
00:35
- 3 марта 2020
-
23:20
-
22:16
-
21:59
-
20:51
-
19:32
-
18:52
-
17:30
-
16:30
-
15:00
-
13:20
-
11:41
-
10:40
-
09:34
-
09:00
-
06:39
-
00:42
- 2 марта 2020
-
23:53
-
22:48
-
21:49
-
19:58
-
18:47
-
17:36
-
15:00
-
13:20
-
11:40
-
10:21
-
09:50
-
09:24
-
09:00
-
06:56
-
03:09
-
02:55
-
00:56
-
00:02
Партнерский контент