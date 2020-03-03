24 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Жальгирисом»

В Каунасе завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Жальгирис» принимал «Химки.

Команда из Московской области провально начала поединок и уже после первой четверти уступала с разницей в 14 очков — 15:29. К большому перерыву преимущество хозяев составляло 16 баллов — 50:34.

На старте третьей десятиминутки гости совершили рывок и к концу четверти уступали «Жальгирису» шесть очков — 58:64. Тем не менее в заключительном игровом отрезке подопечные Ясикявичуса вернули инициативу, удержали лидерство и одержали победу со счётом 96:85.

Лучшим в составе победителей стал Зак Лэдей, набравший 23 очка. У «Химок» 24 очка набрал Алексей Швед, 20 очков на счету Яниса Тиммы, дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов собрал Юнас Йеребко.