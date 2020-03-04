Итудис защищал Джеймса, чирлидерши исполняли трюки с шпагатами. Фото матча ЦСКА — «Зенит»

3 марта в Москве на площадке арены «Мегаспорт» в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА одержал победу над «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 86:78.

Первая половина встречи прошла в обоюдоострой борьбе. На большой перерыв «армейцы» ушли лидерами, но их преимущество составляло всего три очка — 46:43.



В третьей четверти «армейцы» увеличили своё преимущество, оторвавшись от «Зенита» на восемь баллов — 66:58. В заключительном игровом отрезке хозяева контролировали происходящее на паркете и одержали победу.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков. У «Зенита» 28 очков на счету Остина Холлинза.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.