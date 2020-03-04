«Лейкерс» победили «Филадельфию», у Леброна и Дэвиса дабл-даблы

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Сиксерс» в матче регулярного чемпионата. До середины второй четверти в счёте лидировала «Филадельфия», однако затем «Лейкерс» перехватили инициативу и довели дело до победы. Окончательный счёт — 120:107 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который сделал дабл-дабл, набрав 37 очков, собрав 12 подборов и отдав 2 результативные передачи. Его партнёр Леброн Джеймс также отметился дабл-даблом: 22 очка, 7 подборов и 14 передач.

После этой победы «Лейкерс» закрепились на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. У клуба из Лос-Анджелеса 47 побед и 13 поражений в 60 матчах. «Филадельфия» (37-25) занимает шестое место на Востоке.