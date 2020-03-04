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«Лейкерс» победили «Филадельфию», у Леброна и Дэвиса дабл-даблы

«Лейкерс» победили «Филадельфию», у Леброна и Дэвиса дабл-даблы
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Сиксерс» в матче регулярного чемпионата. До середины второй четверти в счёте лидировала «Филадельфия», однако затем «Лейкерс» перехватили инициативу и довели дело до победы. Окончательный счёт — 120:107 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который сделал дабл-дабл, набрав 37 очков, собрав 12 подборов и отдав 2 результативные передачи. Его партнёр Леброн Джеймс также отметился дабл-даблом: 22 очка, 7 подборов и 14 передач.

После этой победы «Лейкерс» закрепились на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. У клуба из Лос-Анджелеса 47 побед и 13 поражений в 60 матчах. «Филадельфия» (37-25) занимает шестое место на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 107
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 22, Ховард - 11, Брэдли - 10, Колдуэлл-Поуп - 10, Рондо - 8, Грин - 7, Кузма - 7, Макги - 6, Моррис - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Карузо, Кук
Филадельфия Сиксерс: Робинсон - 25, Харрис - 18, Бёркс - 12, Милтон - 12, Скотт - 12, Коркмаз - 11, Хорфорд - 8, Нето - 7, Тибулл - 2, Pelle, Shayok, О'Куинн, Ричардсон, Симмонс, Смит, Эмбиид
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