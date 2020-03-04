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УНИКС разгромно проиграл «Монако» в матче Топ-16 Еврокубка

УНИКС разгромно проиграл «Монако» в матче Топ-16 Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0

Казанский УНИКС на выезде проиграл «Монако» в матче топ-16 Еврокубка.

Хозяева паркета с первой четверти захватили лидерство в матче, выиграв десятиминутку с разницей в 16 очков. Во второй четверти ситуация на паркете стала более равной, однако четверть осталась за «Монако» — к большому перерыву счёт на табло был 44:26 в пользу хозяев.

В третьей четверти сильнее снова оказались игроки «Монако» — УНИКС за десять минут смог набрать всего девять очков против 25 у хозяев. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность, пусть и остался за казанским клубом. Итоговый счёт встречи — 85:60 (27:11, 17:15, 25:9, 16:25).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Якуба Уттара, набравший 22 очка. В составе казанцев 18 очков набрал Эррик Макколлум.

Еврокубок. Группа G. 6-й тур
04 марта 2020, среда. 21:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
85 : 60
УНИКС
Казань, Россия
Монако: Ouattara - 22, Бост - 20, О'Брайен - 12, Клеммонс - 11, Бакнер - 7, Коул - 5, Сане - 5, Лякомб - 2, Йегет - 1, Kovacs, Келики, Панцар
УНИКС: Макколум - 20, Теодор - 11, Морган - 7, Узинский - 5, Уилсон - 5, Паульссон - 4, Колесников - 3, Каймакоглу - 2, Смит - 2, Тайус - 1, Кощеев, Кук
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