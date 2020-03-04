УНИКС разгромно проиграл «Монако» в матче Топ-16 Еврокубка

Казанский УНИКС на выезде проиграл «Монако» в матче топ-16 Еврокубка.



Хозяева паркета с первой четверти захватили лидерство в матче, выиграв десятиминутку с разницей в 16 очков. Во второй четверти ситуация на паркете стала более равной, однако четверть осталась за «Монако» — к большому перерыву счёт на табло был 44:26 в пользу хозяев.



В третьей четверти сильнее снова оказались игроки «Монако» — УНИКС за десять минут смог набрать всего девять очков против 25 у хозяев. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность, пусть и остался за казанским клубом. Итоговый счёт встречи — 85:60 (27:11, 17:15, 25:9, 16:25).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Якуба Уттара, набравший 22 очка. В составе казанцев 18 очков набрал Эррик Макколлум.