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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Индиану»

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Индиану»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 119:100.

В составе победителей самым результативным стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 20 очков.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Ти Джей Уоррен, набравший 18 очков. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

«Милуоки» одержал седьмую победу за последние восемь игр. «Индиана» в свою очередь прервала четырёхматчевую победную серию.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Индиана» встретится с «Чикаго Буллз».

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 100
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Миддлтон - 20, Дивинченцо - 19, Бледсо - 16, Мэттьюз - 15, Лопес - 7, Коннотон - 4, Уильямс - 4, Лопес - 3, Браун - 2, Адетокунбо, Ильясова, Корвер, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Хилл
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 18, Макдермотт - 16, Сабонис - 15, Макконнел - 14, Битадзе - 9, Тёрнер - 7, Холидей - 5, Брогдон - 4, Самнер - 4, Сэмпсон - 4, Холидэй - 4, Боуэн, Джонсон, Лиф, Лэмб, Митру-Лонг, Оладипо
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