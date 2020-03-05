Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Индиану»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 119:100.

В составе победителей самым результативным стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 20 очков.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Ти Джей Уоррен, набравший 18 очков. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

«Милуоки» одержал седьмую победу за последние восемь игр. «Индиана» в свою очередь прервала четырёхматчевую победную серию.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Индиана» встретится с «Чикаго Буллз».