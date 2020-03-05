Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Пеликанс» в овертайме, у Уильямсона – 21 очко

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 127:123.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов. Лука Дончич оформил трипл-дабл из 30 очков, 16 подборов и 10 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Брэндон Ингрэм, набравший 27 очков. Зайон Уильямсон записал в свой актив 21 очко.

«Даллас» одержал вторую победу за последние три игры. «Нью-Орлеан» в свою очередь продлил серию поражений до трёх матчей.

«В следующем матче «Даллас» сыграет с «Мемфис Гриззлиз», а «Нью-Орлеан» встретится с «Майами Хит».