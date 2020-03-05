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Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Пеликанс» в овертайме, у Уильямсона – 21 очко

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Пеликанс» в овертайме, у Уильямсона – 21 очко
Баскетбол 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 127:123.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов. Лука Дончич оформил трипл-дабл из 30 очков, 16 подборов и 10 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Брэндон Ингрэм, набравший 27 очков. Зайон Уильямсон записал в свой актив 21 очко.

«Даллас» одержал вторую победу за последние три игры. «Нью-Орлеан» в свою очередь продлил серию поражений до трёх матчей.

«В следующем матче «Даллас» сыграет с «Мемфис Гриззлиз», а «Нью-Орлеан» встретится с «Майами Хит».

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 123
ОТ
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Порзингис - 34, Дончич - 30, Карри - 21, Хардуэй-младший - 18, Райт - 10, Клебер - 5, Ли - 5, Коли-Стайн - 2, Финни-Смит - 2, Cleveland, Reaves, Бареа, Брансон, Джексон, Кидд-Гилкрист, Марьянович, Пауэлл
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 27, Болл - 25, Уильямсон - 21, Холидей - 19, Джексон - 12, Фэйворс - 10, Мур - 4, Мелли - 3, Харт - 2, Александер-Уолкер, Грэй, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Хэйс, Читэм
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