«Зенит» впервые победил в Евролиге при Паскуале, обыграв «Жальгирис»

В Санкт-Петербурге завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Жальгирис».

Хозяева провалили первую четверть и после стартовых десяти минут проигрывали литовскому коллективу с разницей в 15 очков — 12:27. К большому перерыву подопечные Паскуаля наверстали упущенное и сократили отставание до четырёх очков — 37:41. В третьем игровом отрезке «Жальгирис» оторвался от «Зенита» на шесть баллов — 53:47. Но в последней четверти хозяева сравняли счёт — 66:66.

При этом у «Зенита» был шанс вырвать победу в основное время, но они позволили отыграться «Жальгирису» на последних секундах.

Овертайм начался с рывка «Жальгириса» — 5:0, однако вскоре «Зенит» оправился от натиска команды Ясикявичюса и в напряжённой концовке вырвал победу — 76:75. Это была первая победа петербуржцев в Евролиге под руководством Хави Паскуаля.

Самым результативным в составе победителей стал Эндрю Альбиси, набравший 17 очков. У «Жальгириса» 27 очков на счету Джока Лендейла.