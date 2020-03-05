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«Зенит» впервые победил в Евролиге при Паскуале, обыграв «Жальгирис»

«Зенит» впервые победил в Евролиге при Паскуале, обыграв «Жальгирис»
Баскетбол / Евролига 0

В Санкт-Петербурге завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Жальгирис».

Хозяева провалили первую четверть и после стартовых десяти минут проигрывали литовскому коллективу с разницей в 15 очков — 12:27. К большому перерыву подопечные Паскуаля наверстали упущенное и сократили отставание до четырёх очков — 37:41. В третьем игровом отрезке «Жальгирис» оторвался от «Зенита» на шесть баллов — 53:47. Но в последней четверти хозяева сравняли счёт — 66:66.

При этом у «Зенита» был шанс вырвать победу в основное время, но они позволили отыграться «Жальгирису» на последних секундах.

Овертайм начался с рывка «Жальгириса» — 5:0, однако вскоре «Зенит» оправился от натиска команды Ясикявичюса и в напряжённой концовке вырвал победу — 76:75. Это была первая победа петербуржцев в Евролиге под руководством Хави Паскуаля.

Самым результативным в составе победителей стал Эндрю Альбиси, набравший 17 очков. У «Жальгириса» 27 очков на счету Джока Лендейла.

Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
05 марта 2020, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
76 : 75
ОТ
Жальгирис
Каунас, Литва
Зенит: Альбиси - 19, Айверсон - 14, Айон - 10, Понитка - 8, Рэнфро - 7, Томас - 7, Холлинс - 6, Зубков - 3, Абромайтис - 2, Воронов, Понкрашов
Жальгирис: Ландейл - 27, Риверс - 14, Ледей - 11, Уолкап - 6, Улановас - 4, Милакнис - 3, Гебен - 2, Йокубайтис - 2, Лекавичюс - 2, Хайес - 2, Янкунас - 2, Лукошюнас
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