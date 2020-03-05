Паскуаль: «Зениту» удалось показать характер как в нападении, так и в защите

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль поделился впечатлениями от победы команды в матче 27-го тура Евролиги с «Жальгирисом» (76:75), отметив, что подопечным удалось проявить характер.

«Счастлив, что удалось выиграть. Мы играли с командой, которая показывает свой лучший баскетбол. У них есть энергия, их тактика — одна из лучших в Европе. В начале матча у нас в нападении были проблемы, соперники часто нас ловили. Из-за этого атака замедлялась. Мы были удивлены, хоть и готовились к этому.

Но нам удалось показать характер как в нападении, так и в защите. Мы вернулись в этот матч и шаг за шагом показывали, чего стоим. Теперь нужно прогрессировать ещё больше", — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.