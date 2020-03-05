ЦСКА в гостях разгромил «Панатинаикос» с разницей в 31 очко

В Афинах завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Панатинаикос» принимал ЦСКА.

Гости уже в первой четверти захватили инициативу и повели с разницей в десять очков — 32:22. Во второй десятиминутке афиняне сумели остановить рывок ЦСКА, но в то же время не смогли сократить отставание — 38:48. В третьем игровом отрезке преимущество команды Итудиса достигло 14 очков — 65:51.

В заключительном игровом отрезке игра «Панатинаикоса» полностью развалилась, и ЦСКА одержал победу с разгромным счётом — 97:66.

Самым результативным в составе победителей стал Дэрран Хиллиард, набравший 21 очко. Ещё 18 баллов — в активе Майка Джеймса. У «Панатинаикоса» 12 очков на счету Дешона Томаса.