ЦСКА в гостях разгромил «Панатинаикос» с разницей в 31 очко
В Афинах завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Панатинаикос» принимал ЦСКА.
Гости уже в первой четверти захватили инициативу и повели с разницей в десять очков — 32:22. Во второй десятиминутке афиняне сумели остановить рывок ЦСКА, но в то же время не смогли сократить отставание — 38:48. В третьем игровом отрезке преимущество команды Итудиса достигло 14 очков — 65:51.
В заключительном игровом отрезке игра «Панатинаикоса» полностью развалилась, и ЦСКА одержал победу с разгромным счётом — 97:66.
Самым результативным в составе победителей стал Дэрран Хиллиард, набравший 21 очко. Ещё 18 баллов — в активе Майка Джеймса. У «Панатинаикоса» 12 очков на счету Дешона Томаса.
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
05 марта 2020, четверг. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
66 : 97
ЦСКА
Москва, Россия
Панатинаикос: Томас - 12, Калатес - 10, Митоглу - 9, Папапетру - 9, Rautins - 8, Вуюкас - 6, Фредетт - 5, Райс - 3, Бентил - 2, Джонсон - 2, Папаяннис, Уайли
ЦСКА: Хиллиард - 21, Джеймс - 18, Хайнс - 13, Сент-Рос - 11, Куфос - 10, Фойгтман - 10, Хэкетт - 6, Курбанов - 5, Антонов - 2, Бейкер - 1, Боломбой, Стрелниекс
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