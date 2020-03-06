«Лос-Анджелес Лейкерс» договорился о контракте с Уэйтерсом

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» достигло соглашения о подписании контракта с атакующим защитником Дионом Уэйтерсом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Сотрудничество рассчитано до конца нынешнего сезона.
Уэйтерс начинал сезон в «Майами Хит». В преддверии дедлайна он был выменян в «Мемфис Гриззлиз». Но команда из Теннесси не была заинтересована в его услугах и отчислила игрока.
Нынешний сезон для Диона стал одним из худших в карьере. В 2019 году он стал участником нескольких скандалов и в регулярном чемпионате принял участие лишь в трёх встречах. В них он набирал 9,3 очка, собирал 3,7 подбора и совершал 1,0 передачи в среднем.
В прошлом четвёртый номер драфта-2012 также защищал цвета «Кливленд Кавальерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 412 встречах, набирая в них 13,2 очка и собирая 2,7 подбора.
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