Керр: Карри выглядел отлично. С ним «Голден Стэйт» просто другая команда

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился впечатлениями от первой игры Стефена Карри после возвращения в строй. В матче с «Торонто Рэпторс» разыгрывающий защитник набрал 23 очка, собрал 7 подборов и совершил 7 передач.

«Думаю, он выглядел отлично, он хорошо двигался. Очевидно, что обстоятельства для него не идеальные, так как мы ограничиваем его время на площадке и он к этому не привык. Но он придал нам большой импульс и полностью изменил игру.

Наши зрители могли это видеть собственными глазами, они могли почувствовать это. С ним «Голден Стэйт» просто другая команда. Здорово, что он вернулся, следующие недели будут очень интересными», — приводит слова специалиста ESPN.

Напомним, усилия Карри не спасли «Уорриорз» от поражения (113:121).