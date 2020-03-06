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«Химки» победили «Фенербахче» в 27-м туре Евролиги. У Шведа 23 очка

«Химки» победили «Фенербахче» в 27-м туре Евролиги. У Шведа 23 очка
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Фенербахче».

Команда из Московской области здорово начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в восемь очков — 26:18. Во второй десятиминутке стамбульцы наверстали упущенное и сократили отставание до минимума — 40:41.

В третьем игровом отрезке «Химки» снова совершили рывок и оторвались от гостей на десять очков — 64:54. На этот раз подопечные Куртинайтиса не дали соперникам вернуться в игру и в заключительной четверти довели дело до победы — 82:68.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 23 очка и совершивший 6 передач. У «Фенербахче» 13 очков — на счету Али Мухаммада.

Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
06 марта 2020, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
82 : 68
Фенербахче
Стамбул, Турция
Химки: Швед - 23, Букер - 15, Йеребко - 15, Robinson - 10, Йович - 6, Тимма - 6, Карасёв - 5, Гилл - 2, Вяльцев, Дайр. Бертанс, Зайцев, Моня
Фенербахче: Мухаммед - 13, Деррик Уильямс - 11, де Коло - 11, Ловернь - 10, Веселы - 7, Калинич - 6, Датоме - 5, Вестерманн - 3, Махмутоглу - 2, Düverioğlu, Биберович, Томас
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