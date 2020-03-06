«Химки» победили «Фенербахче» в 27-м туре Евролиги. У Шведа 23 очка

В Мытищах завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Фенербахче».

Команда из Московской области здорово начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в восемь очков — 26:18. Во второй десятиминутке стамбульцы наверстали упущенное и сократили отставание до минимума — 40:41.

В третьем игровом отрезке «Химки» снова совершили рывок и оторвались от гостей на десять очков — 64:54. На этот раз подопечные Куртинайтиса не дали соперникам вернуться в игру и в заключительной четверти довели дело до победы — 82:68.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 23 очка и совершивший 6 передач. У «Фенербахче» 13 очков — на счету Али Мухаммада.