Ларкин набрал 40 очков и реализовал 10 трёхочковых в матче с «Олимпиакосом»

В Стамбуле завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал «Олимпиакос». Турецкая команда одержала уверенную победу со счётом 91:79.

Ключом к победе хозяев стала классная игра разыгрывающего защитника Шейна Ларкина. Баскетболист набрал 40 очков и при этом реализовал десять трёхочковых бросков. Всего он осуществил пятнадцать бросков с дальней дистанции. К этому Ларкин добавил 3 подбора, 5 передач и 3 перехвата.

Это уже не первый раз в сезоне, когда Шейн набрал в матче Евролиги 40 или более очков. Он стал единственным игроком в истории турнира, которому удавалось бы реализовывать десять трёхочковых более чем в одном матче, сообщает Sportando.

Напомним, не так давно Ларкин получил право выступать за сборную Турции.