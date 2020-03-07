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«Даллас» разгромил «Мемфис», у Дончича 21 очко

«Даллас» разгромил «Мемфис», у Дончича 21 очко
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» на домашнем паркете переиграл «Мемфис Гриззлиз».

С самого начала встречи «Даллас» захватил лидерство в матче — первая четверть осталась за хозяевами со счётом 33:28. Во второй двенадцатиминутке они увеличили преимущество ещё на семь очков.

После большого перерыва ситуация на паркете не изменилась — к заключительной четверти «Даллас» вёл с разницей в 30 очков. Последние 12 минут осталаись за «Мемфисом», но на исход матча это уже не повлияло. Итоговый счёт встречи — 121:96 (33:28, 28:21, 34:16, 26:31).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Лука Дончич набрал 21 очко. В составе гостей дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов собрал Йонас Валанчюнас.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
121 : 96
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Порзингис - 26, Дончич - 21, Карри - 15, Ли - 13, Райт - 11, Джексон - 10, Клебер - 9, Марьянович - 9, Коли-Стайн - 4, Бареа - 3, Cleveland, Reaves, Брансон, Кидд-Гилкрист, Пауэлл, Финни-Смит, Хардуэй-младший
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 16, Брукс - 15, Валанчюнас - 14, Морант - 11, Джонс - 9, Толливер - 8, Андерсон - 6, Кончар - 6, Uthoff - 4, Ватанабэ - 4, Дьенг - 3, Аллен, Гудурич, Джексон, Кларк, Мелтон, Уинслоу
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