«Даллас» разгромил «Мемфис», у Дончича 21 очко

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» на домашнем паркете переиграл «Мемфис Гриззлиз».
С самого начала встречи «Даллас» захватил лидерство в матче — первая четверть осталась за хозяевами со счётом 33:28. Во второй двенадцатиминутке они увеличили преимущество ещё на семь очков.
После большого перерыва ситуация на паркете не изменилась — к заключительной четверти «Даллас» вёл с разницей в 30 очков. Последние 12 минут осталаись за «Мемфисом», но на исход матча это уже не повлияло. Итоговый счёт встречи — 121:96 (33:28, 28:21, 34:16, 26:31).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Лука Дончич набрал 21 очко. В составе гостей дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов собрал Йонас Валанчюнас.
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