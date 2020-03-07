«Лейкерс» упрочили лидерство на Западе, переиграв «Милуоки», и другие результаты дня в НБА

6 марта состоялось десять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА



«Вашингтон Уизардс» дома переиграл «Атланту Хоукс» — 118:112. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 35 очков. В составе гостей 28 очков набрал Кэм Реддиш, дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов собрал Джон Коллинс. Ещё один дабл-дабл оформил Кевин Хаертер — 14 очков и 11 передач.

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде оказался сильнее «Нью-Йорк Никс» — 126:103. В составе победителей 22 очка набрал Данило Галлинари. Дабл-дабл из 21 очка и 12 передач собрал Крис Пол. Ещё один дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов на свой счёт записал Стивен Адамс.

«Бруклин Нетс» на домашнем паркете переиграл «Сан-Антонио Спёрс» — 139:120. В составе победителей трипл-дабл оформил Карис ЛеВерт — 27 очков, 11 подборов и 10 передач. 12 очков и 10 передач на счету Деандре Джордана. В составе гостей 24 очка набрал Демар Дерозан.

«Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете переиграл «Майами Хит». Итоговый счёт встречи — 110:104 (32:26, 33:25, 24:23, 21:30). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дрю Холидэй, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов на счету Джоша Харта. Зайон Уильямсон провёл на паркете 32 минуты и 4 секунды, набрав 17 очков. В составе гостей 28 очков на счету Джимми Батлера.

«Орландо Мэджик» на выезде оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз» — 132:118. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Вучевич, собравший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл у Аарона Гордона — 15 очков и 10 подборов. У хозяев отличился Малик Бисли, набравший 29 очков.

«Индиана Пэйсерс» на выезде оказался сильнее «Чикаго Буллз» — 108:102. В составе победителей дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил Домантас Сабонис. У хозяев 26 очков набрал Коби Уайт.

«Юта Джаз» на выезде переиграл «Бостон Селтикс» — 99:94. В составе победителей 25 очков набрал Майк Конли. У хозяев паркета 29 очков на свой счёт записал Маркус Смарт.

«Даллас Маверикс» на домашнем паркете переиграл «Мемфис Гриззлиз». Итоговый счёт встречи — 121:96 (33:28, 28:21, 34:16, 26:31). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Лука Дончич набрал 21 очко. В составе гостей дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов собрал Йонас Валанчюнас.

«Финикс Санз» дома переиграл «Портленд Трейл Блэйзерс» — 127:117. В составе победителей дабл-дабл из 37 очков и 16 подборов оформил Арон Бэйнс. 24 очка на свой счёт записал Дарио Шарич, дабл-дабл из 23 очков и 12 передач у Девина Букера. 13 очков и 10 передач набрал Рики Рубио. У гостей дабл-дабл из 23 очков и 20 подборов у Хассана Уайтсайда, 25 очков набрал Си Джей Макколлум, 24 очка у Дэмьена Лилларда.

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете оказался сильнее «Милуоки Бакс». Итоговый счёт встречи — 113:103 (19:22, 29:26, 39:28, 26:27). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 37 очков. Энтони Дэвис набрал 30 очков. В составе гостей дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов оформил Яннис Адетокунбо.