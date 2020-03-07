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«Лейкерс» упрочили лидерство на Западе, переиграв «Милуоки», и другие результаты дня в НБА

«Лейкерс» упрочили лидерство на Западе, переиграв «Милуоки», и другие результаты дня в НБА
Баскетбол / НБА 0

6 марта состоялось десять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Вашингтон Уизардс» дома переиграл «Атланту Хоукс» — 118:112. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 35 очков. В составе гостей 28 очков набрал Кэм Реддиш, дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов собрал Джон Коллинс. Ещё один дабл-дабл оформил Кевин Хаертер — 14 очков и 11 передач.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
118 : 112
Атланта Хоукс
Атланта
Вашингтон Уизардс: Бил - 35, Дав. Бертанс - 17, Робинсон - 14, Браун - 13, Брайант - 10, Вагнер - 10, Напьер - 9, Бонга - 7, Хатимура - 3, Pasecniks, Маинми, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Смит, Уильямс, Уолл
Атланта Хоукс: Реддиш - 28, Коллинс - 26, Хаертер - 14, Дедмон - 11, Хантер - 10, Тиг - 9, Картер - 8, Грэм - 2, Гудвин - 2, Фернанду - 2, Бембри, Браун, Джонс, Капела, Лябисье, Янг

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде оказался сильнее «Нью-Йорк Никс» — 126:103. В составе победителей 22 очка набрал Данило Галлинари. Дабл-дабл из 21 очка и 12 передач собрал Крис Пол. Ещё один дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов на свой счёт записал Стивен Адамс.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 126
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Йорк Никс: Пэйтон - 18, Барретт - 17, Портис - 14, Рэндл - 12, Робинсон - 11, Нтиликина - 7, Гибсон - 6, Трир - 5, Дотсон - 4, Нокс - 3, Харклесс - 3, Эллингтон - 3, Wooten, Аллен, Баллок, Браздейкис, Смит
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 22, Пол - 21, Жильжо-Александер - 18, Шрёдер - 16, Адамс - 12, Диалло - 12, Надер - 9, Ноэль - 8, Dort - 6, Бертон - 2, Hervey, Roberson, Roby, Базли, Мускала, Фергюсон

«Бруклин Нетс» на домашнем паркете переиграл «Сан-Антонио Спёрс» — 139:120. В составе победителей трипл-дабл оформил Карис ЛеВерт — 27 очков, 11 подборов и 10 передач. 12 очков и 10 передач на счету Деандре Джордана. В составе гостей 24 очка набрал Демар Дерозан.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
139 : 120
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 27, Харрис - 20, Динуайдди - 19, Луваву-Кабарро - 19, Кьоцца - 13, Принс - 13, Аллен - 12, Джордан - 12, Чендлер - 3, Куруч - 1, Martin, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Муса, Пинсон, Темпл
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 24, Лайлз - 19, Уайт - 19, Гэй - 15, Джонсон - 13, Форбс - 9, Миллз - 7, Мюррей - 6, Ойбанкс - 6, Уокер - 2, Poeltl, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Мету, Олдридж

«Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете переиграл «Майами Хит». Итоговый счёт встречи — 110:104 (32:26, 33:25, 24:23, 21:30). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дрю Холидэй, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов на счету Джоша Харта. Зайон Уильямсон провёл на паркете 32 минуты и 4 секунды, набрав 17 очков. В составе гостей 28 очков на счету Джимми Батлера.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
110 : 104
Майами Хит
Майами
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 20, Харт - 19, Уильямсон - 17, Болл - 16, Ингрэм - 12, Мелли - 9, Мур - 6, Фэйворс - 6, Джексон - 5, Александер-Уолкер, Грэй, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Хэйс, Читэм
Майами Хит: Батлер - 28, Робинсон - 24, Горан Драгич - 15, Игуодала - 10, Адебайо - 9, Джонс - 7, Хилл - 5, Нанн - 4, Краудер - 2, Alexander, Vincent, Леонард, Окпала, Олиник, Сильва, Хаслем, Хироу

«Орландо Мэджик» на выезде оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз» — 132:118. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Вучевич, собравший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл у Аарона Гордона — 15 очков и 10 подборов. У хозяев отличился Малик Бисли, набравший 29 очков.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
118 : 132
Орландо Мэджик
Орландо
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 29, Reid - 16, Лейман - 14, Маклафлин - 14, Ноуэлл - 11, Джонсон - 9, Эрнангомес - 8, Калвер - 7, Расселл - 5, Окоги - 3, Мартин - 2, Вандербилт, Спеллмен, Таунс, Тёрнер, Эванс
Орландо Мэджик: Вучевич - 28, Фульц - 24, Огастин - 18, Картер-Уильямс - 17, Росс - 16, Гордон - 15, Ивунду - 8, Бамба - 3, Эннис - 3, Law, Айзек, Амину, Берч, Джонсон, Кларк, Фразьер, Фурнье

«Индиана Пэйсерс» на выезде оказался сильнее «Чикаго Буллз» — 108:102. В составе победителей дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил Домантас Сабонис. У хозяев 26 очков набрал Коби Уайт.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
102 : 108
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Харрисон - 25, Валентайн - 13, Картер - 8, Портер - 8, Гэффорд - 7, Саторански - 6, Янг - 6, Маркканен - 3, Mokoka, Арчидиаконоу, Данн, Корнет, Лавин, Страс, Фелисио, Хатчинсон
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 24, Оладипо - 16, Тёрнер - 15, Сэмпсон - 14, Самнер - 12, Холидей - 9, Холидэй - 9, Макконнел - 5, Битадзе - 4, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Лэмб, Макдермотт, Митру-Лонг, Уоррен

«Юта Джаз» на выезде переиграл «Бостон Селтикс» — 99:94. В составе победителей 25 очков набрал Майк Конли. У хозяев паркета 29 очков на свой счёт записал Маркус Смарт.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
94 : 99
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бостон Селтикс: Смарт - 29, Тейтум - 18, Уокер - 13, Тайс - 12, Оджелей - 9, Уонамэйкер - 9, Кантер - 2, Уильямс - 2, Waters, Браун, Грин, Лэнгфорд, Пуарье, Уильямс, Фалль, Хэйворд, Эдвардс
Юта Джаз: Конли - 25, Кларксон - 17, Митчелл - 11, Гобер - 9, Инглс - 9, Богданович - 8, Ньянг - 7, О'Нил - 7, Брэдли - 6, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс

«Даллас Маверикс» на домашнем паркете переиграл «Мемфис Гриззлиз». Итоговый счёт встречи — 121:96 (33:28, 28:21, 34:16, 26:31). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Лука Дончич набрал 21 очко. В составе гостей дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов собрал Йонас Валанчюнас.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
121 : 96
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Порзингис - 26, Дончич - 21, Карри - 15, Ли - 13, Райт - 11, Джексон - 10, Клебер - 9, Марьянович - 9, Коли-Стайн - 4, Бареа - 3, Cleveland, Reaves, Брансон, Кидд-Гилкрист, Пауэлл, Финни-Смит, Хардуэй-младший
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 16, Брукс - 15, Валанчюнас - 14, Морант - 11, Джонс - 9, Толливер - 8, Андерсон - 6, Кончар - 6, Uthoff - 4, Ватанабэ - 4, Дьенг - 3, Аллен, Гудурич, Джексон, Кларк, Мелтон, Уинслоу

«Финикс Санз» дома переиграл «Портленд Трейл Блэйзерс» — 127:117. В составе победителей дабл-дабл из 37 очков и 16 подборов оформил Арон Бэйнс. 24 очка на свой счёт записал Дарио Шарич, дабл-дабл из 23 очков и 12 передач у Девина Букера. 13 очков и 10 передач набрал Рики Рубио. У гостей дабл-дабл из 23 очков и 20 подборов у Хассана Уайтсайда, 25 очков набрал Си Джей Макколлум, 24 очка у Дэмьена Лилларда.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
127 : 117
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Финикс Санз: Бэйнс - 37, Шарич - 24, Букер - 23, Бриджес - 18, Рубио - 13, Картер - 7, Jerome - 3, Диалло - 2, Lecque, Owens, Джонсон, Камински, Окобо, Убре, Харпер, Эйтон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 25, Лиллард - 24, Уайтсайд - 23, Ариза - 17, Трент-мл. - 9, Энтони - 7, Габриэль - 5, Саймонс - 4, Хезонья - 3, Браун, Коллинс, Литтл, Нуркич, Оар, Суониган, Худ

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете оказался сильнее «Милуоки Бакс». Итоговый счёт встречи — 113:103 (19:22, 29:26, 39:28, 26:27). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 37 очков. Энтони Дэвис набрал 30 очков. В составе гостей дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов оформил Яннис Адетокунбо.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 103
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Дэвис - 30, Кузма - 11, Карузо - 8, Грин - 6, Макги - 5, Моррис - 5, Рондо - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Брэдли - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Кук, Уэйтерс, Ховард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Дивинченцо - 17, Лопес - 13, Миддлтон - 12, Бледсо - 11, Коннотон - 7, Уильямс - 5, Корвер - 3, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Хилл
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