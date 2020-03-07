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«Лейкерс» переиграли «Милуоки», Леброн и Дэвис набрали 67 очков на двоих

«Лейкерс» переиграли «Милуоки», Леброн и Дэвис набрали 67 очков на двоих
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации встречались лидеры Западной и Восточной конференций — «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс». Матч прошёл в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр».

«Милуоки» выиграл первую четверть, к перерыву поведя в счёте с разницей в три очка, однако уже во второй четверти «озёрникам» удалось сравнять счёт — на перерыв команды ушли при счёте 48:48.

Решающей в матче стала третья четверть, в которой «Лейкерс» совершили рывок в 11 очков. В заключительном игровом отрезке «Милуоки» так и не удалось отыграть отставание. Итоговый счёт встречи — 113:103 (19:22, 29:26, 39:28, 26:27).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 37 очков. На счету Энтони Дэвиса 30 очков. В составе гостей дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов оформил Яннис Адетокунбо.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 103
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Дэвис - 30, Кузма - 11, Карузо - 8, Грин - 6, Макги - 5, Моррис - 5, Рондо - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Брэдли - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Кук, Уэйтерс, Ховард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Дивинченцо - 17, Лопес - 13, Миддлтон - 12, Бледсо - 11, Коннотон - 7, Уильямс - 5, Корвер - 3, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Хилл
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