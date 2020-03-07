«Лейкерс» переиграли «Милуоки», Леброн и Дэвис набрали 67 очков на двоих

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации встречались лидеры Западной и Восточной конференций — «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс». Матч прошёл в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр».
«Милуоки» выиграл первую четверть, к перерыву поведя в счёте с разницей в три очка, однако уже во второй четверти «озёрникам» удалось сравнять счёт — на перерыв команды ушли при счёте 48:48.
Решающей в матче стала третья четверть, в которой «Лейкерс» совершили рывок в 11 очков. В заключительном игровом отрезке «Милуоки» так и не удалось отыграть отставание. Итоговый счёт встречи — 113:103 (19:22, 29:26, 39:28, 26:27).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 37 очков. На счету Энтони Дэвиса 30 очков. В составе гостей дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов оформил Яннис Адетокунбо.
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