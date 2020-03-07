Данкан Робинсон установил рекорд НБА

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации встречались «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Пеликанс» со счётом 110:104 (32:26, 33:25, 24:23, 21:30).
В составе «Майами» 24 очка на свой счёт записал Данкан Робинсон, отметившийся сразу двумя рекордами. В этом матче он исполнил восемь точных трёхочковых бросков в 14 попытках. Теперь на его счету 233 точных попадания из-за дуги в сезоне. Это рекорд клуба по количеству точных трёхочковых за сезон — предыдущее достижение принадлежало Уэйну Эллингтону, который в сезоне-2017/18 исполнил 227 точных дальних бросков, сообщает ESPN.
Помимо этого Робинсон оформил рекорд НБА по количеству точных бросков из-за дуги за сезон для игроков, которые не были выбраны на драфте НБА. Прежний рекорд также был установлен игроком «Майами» Дэймоном Джонсом — 225 точных бросков.
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