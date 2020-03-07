Шейн Ларкин — MVP 28-го тура Евролиги

Разыгрывающий защитник турецкого «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин стал самым ценным игроком 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с «Олимпиакосом» Шейн Ларкин собрал коллекцию из 40 очков, 3 подборов и пяти результативных передач. Рейтинг эффективности баскетболиста — 44. Его усилия помогли команде из Турции одержать победу со счётом 91:79.



После этой победы «Анадолу Эфес» продолжает удерживать лидерство в таблице регулярного чемпионата Евролиги. После 28 туров в активе «Анадолу Эфеса» 24 победы и четыре поражения. Второе место занимает «Реал», третье — «Барселона». У обеих испанских команда по 22 победы при шести поражениях.



У Шейна Ларкина это шестое звание MVP в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.