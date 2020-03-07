23 очка Макколлума помогли УНИКСу обыграть «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал УНИКС.

Гости удачно начали встречу и после первой четверти повели с преимуществом в 3 очка — 20:17, к большому перерыву УНИКС оторвался от соперников уже на восемь баллов — 47:39. Окончательно вопросы о победителе были сняты в третьем игровом отрезке, после которого подопечные Прифтиса отрывались от «Нижнего Новгорода» уже на 17 баллов — 80:63.

Лишь в заключительном игровом отрезке УНИКС немного сбавил обороты и позволил хозяевам сократить отставание. 95:83 — победа УНИКСа.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 23 очка. У «Нижнего Новгорода» 17 баллов на счету Евгения Бабурина.