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23 очка Макколлума помогли УНИКСу обыграть «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

23 очка Макколлума помогли УНИКСу обыграть «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал УНИКС.

Гости удачно начали встречу и после первой четверти повели с преимуществом в 3 очка — 20:17, к большому перерыву УНИКС оторвался от соперников уже на восемь баллов — 47:39. Окончательно вопросы о победителе были сняты в третьем игровом отрезке, после которого подопечные Прифтиса отрывались от «Нижнего Новгорода» уже на 17 баллов — 80:63.

Лишь в заключительном игровом отрезке УНИКС немного сбавил обороты и позволил хозяевам сократить отставание. 95:83 — победа УНИКСа.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 23 очка. У «Нижнего Новгорода» 17 баллов на счету Евгения Бабурина.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
83 : 95
УНИКС
Казань, Россия
Нижний Новгород: Антипов, Астапкович, Бабурин, Беленитский, Браун, Ганькевич, Дженкинс, Паркс, Сорокин, Стребков, Торопов, Чадов
УНИКС: Клименко, Колесников, Кощеев, Лиходей, Макколум, Морган, Сергеев, Смит, Тайус, Теодор, Узинский, Уилсон
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