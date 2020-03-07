Прифтис: УНИКС всегда проводит драматические матчи в Нижнем Новгороде

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился мыслями о победе своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородм» (95:83), отметив, что выездные встречи с нижегородцами всегда проходят непросто.

«Мы всегда играем драматические и сложные матчи в Нижнем Новгороде. Три дня назад мы крупно уступили «Монако» в Еврокубке, поэтому должны были показать должную реакцию на то поражение. И действительно, большую часть матча мы держали игру под контролем.

Отдельно хочу поблагодарить и поздравить своих игроков. У нас есть травмированные, чьё отсутствие пришлось восполнять, плюс перенесли довольно сложную дорогу из Монако, поэтому всем было непросто. Хотя у «Нижнего» были похожие условия. Я считаю эту победу крайне важной, поскольку, как уже говорил много раз, с большим уважением отношусь к «Нижнему», его тренерскому штабу и философии, которую исповедует команда», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.