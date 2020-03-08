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«Голден Стэйт» без Карри и Грина победил «Филадельфию» и другие результаты дня

«Голден Стэйт» без Карри и Грина победил «Филадельфию» и другие результаты дня
Баскетбол / НБА 0

В ночь на 8 марта по московскому времени в регулярном чемпионате НБА прошло шесть поединков. В первом из них «Хьюстон Рокетс» в гостях неожиданно проиграл «Шарлотт Хорнетс» — 99:108. В составе техасцев трипл-дабл у Джеймса Хардена, собравшего коллекцию из 30 очков, 10 подборов и 14 передач, при этом он совершил 10 потерь и реализовал лишь 2 броска с дальней дистанции из 11.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
108 : 99
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Шарлотт Хорнетс: Розир - 24, Грэм - 23, Вашингтон - 22, Зеллер - 13, Бриджес - 10, Мартин - 6, Макдэниелс - 4, Мартин - 3, Эрнангомес - 3, Батюм, Бийомбо, Бэйкон, Монк, Симмонс, Спалдинг, Чеоли
Хьюстон Рокетс: Харден - 30, Ковингтон - 25, Грин - 20, Кэрролл - 9, Риверс - 7, Такер - 3, Хаус - 3, Маклемор - 2, Frazier, Howard, Гордон, Кабокло, Клемонс, Сефолоша, Уэстбрук, Хартенштайн, Чендлер

Ещё одна неожиданность произошла в Огайо, где «Кливленд Кавальерс» обыграл «Денвер Наггетс» (104:102). В составе победителей Кевин Лав набрал 27 очков, у «Денвера» 22 очка на счету Уилла Бартона.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
104 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Кливленд Кавальерс: Лав - 27, Секстон - 25, Осман - 20, Томпсон - 9, Маккинни - 8, Нэнс - 8, Деллаведова - 7, Mooney, Pointer, Windler, Гарлэнд, Драммонд, Жижич, Портер, Уэйд, Экзам
Денвер Наггетс: Бартон - 22, Харрис - 18, Маррей - 17, Йокич - 8, Миллсэп - 8, Грант - 7, Моррис - 7, Портер - 7, Пламли - 5, Крэйг - 3, Bol, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниэлс, Чанчар

Ещё в одном матче дня «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней арене обыграл «Филадельфию Сиксерс». В отсутствие Стефена Карри и Дрэймонда Грина в составе «Уорриорз» Дэмион Ли набрал 24 очка. У «Филадельфии», играшей без Бена Симмонса и Джоэла Эмббида, лучшим стал Эл Хорфорд — 22 очка, 10 подборов и 7 передач.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз: Ли - 24, Пэскелл - 23, Mulder - 18, Крисс - 13, Пул - 11, Бендер - 10, Уиггинс - 10, Toscano-Anderson - 6, Рэндл - 3, Smailagic, Боумен, Грин, Карри, Луни, Томпсон
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 24, Хорфорд - 22, Робинсон - 15, Милтон - 14, Бёркс - 11, Нето - 11, Скотт - 9, Тибулл - 5, Коркмаз - 3, Pelle, Shayok, О'Куинн, Ричардсон, Симмонс, Смит, Эмбиид
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
118 : 101
Атланта Хоукс
Атланта
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 27, Морант - 24, Джексон - 17, Брукс - 13, Мелтон - 13, Андерсон - 12, Джонс - 6, Дьенг - 4, Кончар - 2, Uthoff, Аллен, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Кларк, Толливер, Уинслоу
Атланта Хоукс: Коллинс - 27, Янг - 16, Хаертер - 11, Тиг - 10, Реддиш - 9, Грэм - 6, Дедмон - 6, Хантер - 6, Гудвин - 5, Картер - 5, Бембри, Браун, Джонс, Капела, Лябисье, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
105 : 111
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Детройт Пистонс: Вуд - 30, Галлоуэй - 14, Макрай - 14, Найт - 13, Думбуйа - 9, Хенсон - 9, Снелл - 8, Браун - 5, Михайлюк - 3, Hall, King, Боун, Гриффин, Кеннард, Мейкер, Роуз, Томас
Юта Джаз: Богданович - 32, Митчелл - 25, Кларксон - 14, Конли - 12, Гобер - 10, Брэдли - 8, Ньянг - 6, Инглс - 4, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, О'Нил, Они, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
111 : 123
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 19, Уайтсайд - 19, Хезонья - 16, Трент-мл. - 14, Лиллард - 12, Габриэль - 8, Энтони - 8, Саймонс - 6, Ариза - 5, Литтл - 4, Браун, Коллинс, Нуркич, Оар, Суониган, Худ
Сакраменто Кингз: Богданович - 27, Хилд - 22, Барнс - 20, Фокс - 14, Бьелица - 10, Холмс - 10, Бэйзмор - 8, Джайлс - 6, Джозеф - 4, Феррелл - 2, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Лень, Паркер
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