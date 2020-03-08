«Голден Стэйт» без Карри и Грина победил «Филадельфию» и другие результаты дня

В ночь на 8 марта по московскому времени в регулярном чемпионате НБА прошло шесть поединков. В первом из них «Хьюстон Рокетс» в гостях неожиданно проиграл «Шарлотт Хорнетс» — 99:108. В составе техасцев трипл-дабл у Джеймса Хардена, собравшего коллекцию из 30 очков, 10 подборов и 14 передач, при этом он совершил 10 потерь и реализовал лишь 2 броска с дальней дистанции из 11.
Ещё одна неожиданность произошла в Огайо, где «Кливленд Кавальерс» обыграл «Денвер Наггетс» (104:102). В составе победителей Кевин Лав набрал 27 очков, у «Денвера» 22 очка на счету Уилла Бартона.
Ещё в одном матче дня «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней арене обыграл «Филадельфию Сиксерс». В отсутствие Стефена Карри и Дрэймонда Грина в составе «Уорриорз» Дэмион Ли набрал 24 очка. У «Филадельфии», играшей без Бена Симмонса и Джоэла Эмббида, лучшим стал Эл Хорфорд — 22 очка, 10 подборов и 7 передач.
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