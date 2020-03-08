Баркли: отдать титул MVP Леброну, а не Адетокунбо будет идиотизмом

Прославленный баскетболист член Зала славы Чарльз Баркли считает, что звание MVP нынешнего сезона должно достаться форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо. По словам Баркли, отдать этот титул Леброну Джеймсу было бы «идиотизмом».

«Вы будете идиотами, если отдадите голос Леброну, а не Адетокунбо. Представьте, у команды Джеймса 53 победы при 9 поражениях и при этом второй лучший игрок в его команде — Крис Миддлтон. Потеряет ли Леброн в таком случае звание MVP? Журналисты ведут себя глупо», — сказал Баркли в интервью на подкасте Podbay.fm.

Напомним, Яннис Адетокунбо — MVP минувшего сезона. В нынешнем регулярном чемпионате «Милуоки» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Лейкерс» лидируют на Западе.