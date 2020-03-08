Ирвинг хочет, чтобы тренером «Бруклина» стал Тайрон Лю
Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг хочет, чтобы новым главным тренером команды стал Тайрон Лю, сообщает Yahoo Sports. Баскетболист выступал под руководством Лю в «Кливленд Кавальерс», вместе с ним Ирвинг в 2016 году стал чемпионом НБА. На данный момент Лю входит в тренерский штаб Дока Риверса в «Лос-Анджелес Клипперс».
Напомним, «Бруклин Нетс» остался без главного тренера вчера, 7 марта. Руководство клуба и Кенни Аткинсон прекратили сотрудничество по взаимному согласию.
«Бруклин Нетс» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и имеет неплохие шансы на выход в плей-офф. Вместе с тем маловероятно, что команда сумеет подняться выше седьмого места.
Читайте также
- 8 марта 2020
-
13:58
-
12:47
-
11:53
-
10:51
-
09:46
-
04:13
-
00:29
- 7 марта 2020
-
23:26
-
22:55
-
21:25
-
20:21
-
19:28
-
19:03
-
18:17
-
17:58
-
16:39
-
15:51
-
14:50
-
14:00
-
12:56
-
11:06
-
10:48
-
09:45
-
09:30
-
09:27
-
08:34
-
06:58
-
06:52
-
06:21
-
04:53
-
02:04
-
00:47
- 6 марта 2020
-
23:31
-
22:47
-
21:54
Партнерский контент