«Химки» опубликовали видеоподборку лучших моментов февраля

Пресс-служба «Химок» опубликовала видеоподборку лучших игровых моментов для клуба в феврале 2020 года.



На пятом месте, по мнению пресс-службы «Химок», оказался точный бросок Дайриса Бертанса на последних секундах матча с «Нижним Новгородом» (98:84).



Четвёртое место досталось постер-данку Юнаса Йеребко в матче Евролиги с «Маккаби» (77:80).



На третьем месте — блокшот Алексея Шведа в матче Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (98:88).



Второе место у аллей-упа Девина Букера в матче с АСВЕЛом (108:79).



Лучшим моментом февраля пресс-служба «Химок» назвала трёхочковый бросок Стефана Йовича в матче с «Астаной» на последних секундах встречи (91:88).

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига» и Euroleague Basketball. Посмотреть подборку можно в YouTube-аккаунте Khimkibasket.