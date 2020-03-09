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«Милуоки» и «Хьюстон» неожиданно проиграли и другие результаты игрового дня НБА

«Милуоки» и «Хьюстон» неожиданно проиграли и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

8 марта состоялось 11 матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс», несмотря на 31 очко Пола Джорджа и 27 очков Кавая Леонарда. Леброн Джеймс («Лейкерс») набрал 28 очков, собрал 7 подборов и отдал 9 передач, а его партнёр Энтони Дэвис — 30 очков, 8 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 112:103 в пользу «Лейкерс».

«Милуоки Бакс» в гостях уступил «Финикс Санз». Рики Рубио («Финикс») сделал трипл-дабл: 25 очков, 13 подборов и 13 передач. Яннис Адетокунбо («Милуоки») не играл из-за травмы колена. Итоговый счёт — 140:131 в пользу «Санз».

«Хьюстон Рокетс» дома проиграл «Орландо Мэджик», несмотря на 24 очка Расселла Уэстбрука и 23 очка Джеймса Хардена. Окончательный счёт — 126:106 в пользу «Орландо».

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 107
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Динуайдди - 24, ЛеВерт - 23, Харрис - 23, Аллен - 11, Джордан - 11, Принс - 7, Чендлер - 6, Кьоцца - 4, Луваву-Кабарро - 1, Martin, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, Муса, Пинсон, Темпл
Чикаго Буллз: Портер - 23, Уайт - 21, Янг - 17, Маркканен - 16, Валентайн - 9, Картер - 7, Харрисон - 6, Гэффорд - 4, Саторански - 4, Mokoka, Арчидиаконоу, Данн, Корнет, Лавин, Страс, Фелисио, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 31, Леонард - 27, Харрелл - 20, Джексон - 8, Л. Уильямс - 7, Зубац - 5, Беверли - 2, Грин - 2, Моррис - 1, Coffey, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон, Шамет
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 28, Брэдли - 24, Колдуэлл-Поуп - 9, Кузма - 8, Макги - 5, Моррис - 4, Рондо - 4, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Грин, Дадли, Карузо, Кук, Уэйтерс, Ховард
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 120
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 21, Расселл - 19, Джонсон - 15, Окоги - 12, Лейман - 11, Reid - 10, Калвер - 10, Маклафлин - 6, Эрнангомес - 3, Вандербилт, Мартин, Ноуэлл, Спеллмен, Таунс, Тёрнер, Эванс
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 37, Уильямсон - 23, Болл - 18, Ингрэм - 15, Мелли - 11, Фэйворс - 9, Джексон - 3, Мур - 3, Харт - 1, Александер-Уолкер, Грэй, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Хэйс, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 01:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
140 : 131
Милуоки Бакс
Милуоки
Финикс Санз: Букер - 36, Рубио - 25, Бэйнс - 24, Бриджес - 21, Картер - 12, Шарич - 11, Диалло - 6, Jerome - 5, Lecque, Owens, Джонсон, Камински, Окобо, Убре, Харпер, Эйтон
Милуоки Бакс: Миддлтон - 39, Бледсо - 28, Лопес - 18, Дивинченцо - 16, Корвер - 9, Коннотон - 5, Мэттьюз - 5, Уильямс - 5, Лопес - 4, Хилл - 2, Адетокунбо, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
104 : 105
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бостон Селтикс: Хэйворд - 24, Смарт - 19, Тейтум - 19, Уокер - 14, Тайс - 11, Лэнгфорд - 6, Уильямс - 6, Уильямс - 3, Уонамэйкер - 2, Waters, Браун, Грин, Кантер, Оджелей, Пуарье, Фалль, Эдвардс
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 28, Шрёдер - 27, Галлинари - 18, Dort - 8, Адамс - 6, Надер - 6, Ноэль - 5, Фергюсон - 4, Диалло - 3, Hervey, Roberson, Roby, Базли, Бертон, Жильжо-Александер, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 02:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
106 : 126
Орландо Мэджик
Орландо
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 24, Харден - 23, Грин - 18, Кэрролл - 10, Ковингтон - 7, Такер - 7, Хаус - 6, Риверс - 5, Кабокло - 4, Клемонс - 2, Frazier, Howard, Гордон, Маклемор, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Орландо Мэджик: Огастин - 24, Гордон - 19, Фульц - 18, Вучевич - 16, Картер-Уильямс - 16, Росс - 16, Ивунду - 9, Бамба - 5, Эннис - 3, Law, Айзек, Амину, Берч, Джонсон, Кларк, Фразьер, Фурнье
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
109 : 112
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 36, Хардуэй-младший - 30, Джексон - 11, Порзингис - 9, Ли - 7, Райт - 7, Коли-Стайн - 5, Клебер - 2, Марьянович - 2, Cleveland, Reaves, Бареа, Брансон, Карри, Кидд-Гилкрист, Пауэлл, Финни-Смит
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 20, Оладипо - 16, Тёрнер - 16, Уоррен - 16, Холидэй - 14, Макконнел - 12, Холидей - 7, Самнер - 6, Сэмпсон - 5, Битадзе, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Лэмб, Макдермотт, Митру-Лонг
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
89 : 100
Майами Хит
Майами
Вашингтон Уизардс: Напьер - 27, Дав. Бертанс - 25, Бил - 23, Браун - 5, Вагнер - 4, Бонга - 3, Брайант - 2, Pasecniks, Маинми, Мэтьюз, Пэйтон II, Робинсон, Скофилд, Смит, Уильямс, Уолл, Хатимура
Майами Хит: Адебайо - 27, Робинсон - 23, Нанн - 18, Горан Драгич - 11, Батлер - 9, Хилл - 5, Джонс - 4, Олиник - 2, Игуодала - 1, Alexander, Vincent, Краудер, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хироу
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 84
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 22, Пэйтон - 16, Робинсон - 14, Барретт - 12, Нокс - 7, Нтиликина - 7, Портис - 7, Эллингтон - 6, Харклесс - 3, Гибсон - 2, Wooten, Аллен, Баллок, Браздейкис, Дотсон, Смит, Трир
Детройт Пистонс: Вуд - 22, Браун - 16, Галлоуэй - 9, Михайлюк - 9, Макрай - 8, Томас - 6, Думбуйа - 4, Снелл - 4, Мейкер - 3, Хенсон - 3, Hall, King, Боун, Гриффин, Кеннард, Найт, Роуз
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
132 : 129
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кливленд Кавальерс: Драммонд - 28, Секстон - 26, Нэнс - 19, Осман - 19, Деллаведова - 14, Лав - 14, Маккинни - 10, Томпсон - 2, Mac, Mooney, Pointer, Windler, Гарлэнд, Жижич, Портер, Уэйд, Экзам
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 25, Гэй - 19, Форбс - 19, Мюррей - 17, Уайт - 17, Лайлз - 13, Миллз - 7, Джонсон - 6, Ойбанкс - 6, Poeltl, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Мету, Олдридж, Уокер
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
113 : 118
Торонто Рэпторс
Торонто
Сакраменто Кингз: Фокс - 28, Бэйзмор - 15, Лень - 15, Бьелица - 14, Хилд - 11, Барнс - 9, Богданович - 9, Холмс - 6, Джозеф - 4, Джайлс - 2, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Паркер, Феррелл
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 31, Лоури - 30, Сиакам - 23, Ибака - 15, Ануноби - 12, Маккоу - 3, Марк Газоль - 3, Томас - 1, Watson, Бриссетт, Буше, Ванвлит, Джонсон, Дэвис, Миллер, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
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