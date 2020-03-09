«Милуоки» и «Хьюстон» неожиданно проиграли и другие результаты игрового дня НБА

8 марта состоялось 11 матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс», несмотря на 31 очко Пола Джорджа и 27 очков Кавая Леонарда. Леброн Джеймс («Лейкерс») набрал 28 очков, собрал 7 подборов и отдал 9 передач, а его партнёр Энтони Дэвис — 30 очков, 8 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 112:103 в пользу «Лейкерс».
«Милуоки Бакс» в гостях уступил «Финикс Санз». Рики Рубио («Финикс») сделал трипл-дабл: 25 очков, 13 подборов и 13 передач. Яннис Адетокунбо («Милуоки») не играл из-за травмы колена. Итоговый счёт — 140:131 в пользу «Санз».
«Хьюстон Рокетс» дома проиграл «Орландо Мэджик», несмотря на 24 очка Расселла Уэстбрука и 23 очка Джеймса Хардена. Окончательный счёт — 126:106 в пользу «Орландо».
- 9 марта 2020
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- 8 марта 2020
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- 7 марта 2020
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