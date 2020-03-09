Украинца Леня оштрафовали на $ 15 тыс. за стычку в матче НБА
Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум и центровой «Сакраменто Кингз» украинец Алексей Лень оштрафованы за стычку, которая произошла в ходе матча команд, сообщает журналист Джейсон Джонс в своём «твиттере».
Макколлум оштрафован на $ 20 тыс. за толчок Леня и попытку обострить стычку, Лень оштрафован на $ 15 тыс. за толчок Макколлума.
Инцидент случился в третьей четверти матча «Портленда» и «Сакраменто», который состоялся позавчера, 7 марта. Стычка началась с того, что Макколлум оттолкнул Леня, который ставил заслон. Обменявшись толчками, игроки были готовы подраться, но арбитры и одноклубники вовремя оттащили их друг от друга. В результате игроки получили обоюдный технический фол.
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