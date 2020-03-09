Фридзон стал вторым игроком в истории Единой лиги ВТБ, набравшим 2500 очков за карьеру

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 77:71.
Капитан «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон в этом матче набрал семь очков, что позволило ему преодолеть барьер в 2500 очков за карьеру в Единой лиге ВТБ. Фридзон стал вторым игроком в истории лиги, набравшим более 2500 очков в карьере. Первую строчку по этому показателю удерживает разыгрывающий «Химок» Алексей Швед — у него 2949 очков.
После этого матча на счету ЦСКА стало 15 побед в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ при четырёх поражениях. «Армейцы» уступают лишь «Химкам» (17-1). У «Локомотива-Кубань», занимающего третье место, 13 побед и шесть поражений.
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