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Пашутин: не поверили, что сможем обыграть ЦСКА

Пашутин: не поверили, что сможем обыграть ЦСКА
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (71:77).

«План на игру заключался в жёсткой защите, и мы действовали по этому плану две четверти. Пропустили 32 очка за 20 минут. Сдержали натиск соперника. В четвёртой четверти потеряли контроль над игрой. Стали совершать невынужденные, детские ошибки. В четвёртой четверти мы совершили три фола за минуту, после чего соперник стал пользоваться перебором наших фолов.

Не хватило инстинкта убийцы в решающие моменты матча. Сами не поверили, что сможем обыграть ЦСКА. Готовимся к игре с «Калевом», будем стараться исправить ошибки. Большое спасибо болельщикам, полный зал дал нам много энергии, но ошибки не позволили победить сегодня», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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