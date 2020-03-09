Пашутин: не поверили, что сможем обыграть ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (71:77).
«План на игру заключался в жёсткой защите, и мы действовали по этому плану две четверти. Пропустили 32 очка за 20 минут. Сдержали натиск соперника. В четвёртой четверти потеряли контроль над игрой. Стали совершать невынужденные, детские ошибки. В четвёртой четверти мы совершили три фола за минуту, после чего соперник стал пользоваться перебором наших фолов.
Не хватило инстинкта убийцы в решающие моменты матча. Сами не поверили, что сможем обыграть ЦСКА. Готовимся к игре с «Калевом», будем стараться исправить ошибки. Большое спасибо болельщикам, полный зал дал нам много энергии, но ошибки не позволили победить сегодня», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
- 9 марта 2020
-
21:38
-
20:51
-
19:36
-
18:57
-
17:58
-
16:58
-
15:40
-
14:06
-
12:28
-
11:21
-
10:40
-
09:30
-
09:00
-
01:56
-
01:06
- 8 марта 2020
-
23:10
-
22:18
-
21:40
-
20:55
-
18:20
-
17:16
-
16:48
-
15:58
-
14:52
-
13:58
-
12:47
-
11:53
-
10:51
-
09:46
-
04:13
-
00:29
- 7 марта 2020
-
23:26
-
22:55
-
21:25
-
20:21