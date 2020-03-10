Евролига отказала «Олимпиакосу» в переносе матча из Милана на фоне эпидемии коронавируса

Евролига отказала «Олимпиакосу» в просьбе о переносе матча 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» из Италии, сообщает Sportando.l Прошение было связано с эпидемией коронавируса в Италии и закрытием авиасообщения между Грецией и северными регионами страны.
«Олимпиакос» прилетит в Геную и на автобусе доберётся до Милана.
По состоянию на 10 марта в мире зафиксировано 116 152 случая заражения COVID-19, 4088 человек скончались, 64 385 излечились. В Италии выявлено 9172 случая заражения коронавирусом, 463 случая закончились летальным исходом. 724 человека излечились от коронавирусной инфекции.
Ранее национальный олимпийский комитет Италии объявил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. В связи с этим были отменены матчи футбольной Серии А.
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