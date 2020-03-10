Боломбой рассказал, как сорвались его выступления за сборную Украины
Тяжёлый форвард сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой рассказал, как в 2014 году едва не стал участником чемпионата мира по баскетболу в составе сборной Украины.
«Технически я попал в состав сборной Украины в 2014-м. Федерация связалась с моим университетом и спросила, интересно ли мне сыграть за национальную команду. Но на сборах я тогда получил травму и решил вернуться в США для восстановления. До старта сезона в студенческой лиге NCAA оставалось всего полтора месяца, и мне было крайне важно начать его здоровым. Так что в сборной Украины я провёл только три недели, не сыграв ни одного официального матча», — приводит слова Боломбоя VTBRussia.
Впоследствии уроженец Донецка, выросший в Техасе, получил гражданство России.
Читайте также
- 10 марта 2020
-
21:48
-
20:44
-
19:56
-
18:55
-
17:55
-
15:06
-
14:11
-
13:20
-
11:30
-
10:00
-
09:31
-
09:30
-
09:00
-
07:50
-
01:04
- 9 марта 2020
-
23:42
-
22:15
-
21:38
-
20:51
-
19:36
-
18:57
-
17:58
-
16:58
-
15:40
-
14:06
-
12:28
-
11:21
-
10:40
-
09:30
-
09:00
-
01:56
-
01:06
- 8 марта 2020
-
23:10
-
22:18
-
21:40
Партнерский контент