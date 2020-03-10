Боломбой рассказал, как сорвались его выступления за сборную Украины

Тяжёлый форвард сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой рассказал, как в 2014 году едва не стал участником чемпионата мира по баскетболу в составе сборной Украины.

«Технически я попал в состав сборной Украины в 2014-м. Федерация связалась с моим университетом и спросила, интересно ли мне сыграть за национальную команду. Но на сборах я тогда получил травму и решил вернуться в США для восстановления. До старта сезона в студенческой лиге NCAA оставалось всего полтора месяца, и мне было крайне важно начать его здоровым. Так что в сборной Украины я провёл только три недели, не сыграв ни одного официального матча», — приводит слова Боломбоя VTBRussia.

Впоследствии уроженец Донецка, выросший в Техасе, получил гражданство России.