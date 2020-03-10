«Кливленд» согласовал многолетний контракт с Джей Би Бикерстаффом
Руководство «Кливленд Кавальерс» согласовало многолетний контракт с Джей Би Бикерстаффом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Федор.
Бикерстафф занял пост исполняющего обязанности тренера команды из Огайо после увольнения Джона Билейна.
Для Бикерстаффа «Кливленд Кавальерс» уже третий клуб, в котором он будет работать главным тренером. Ранее он исполнял эту роль в «Хьюстон Рокетс» и «Мемфис Гриззлиз». До нынешнего сезона в качестве главного тренера он провёл в НБА 215 матчей, одержав в них 85 побед.
На данный момент «Кливленд Кавальерс» занимает последнее место в Восточной конференции и предпоследнее во всей лиге. После 64 матчей в активе «Кавс» 19 побед. Команда победила в последних двух матчах чемпионата.
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