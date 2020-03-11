Матч «Голден Стэйт» и «Бруклина» пройдёт при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса

Власти города Сан-Франциско приняли решение об отмене всех массовых мероприятий, численность которых может превысить 1000 человек, из-за пандемии коронавируса, сообщает Clutch Points. Таким образом, матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Бруклин Нетс», который состоится 12 марта, пройдёт при пустых трибунах.



Ранее стало известно, что ведущие американские спортивные лиги закрыли журналистам доступ в раздевалки из-за эпидемии коронавируса.



По состоянию на 11 марта в мире зафиксировано 124 910 случаев заражения COVID-19, 4589 человек скончались, 66 708 излечились. В США зафиксировано 1110 случаев заражения, 30 из них закончились летальным исходом, излечились от коронавирусной инфекции всего восемь человек.