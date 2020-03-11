Итудис может возглавить сборную Словении в квалификационном турнире на Олимпиаду-2020
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис может возглавить сборную Словении в квалификационном турнире на Олимпиаду-2020, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, Федерация баскетбола Словении ведёт переговоры с греческим специалистом, контракт которого с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2020/21. Таким образом, в случае успешных переговоров, Итудису потребуется разрешение от клуба для работы со сборной Словении.
Сборная Словении в квалификационном турнире на Олимпиаду-2020 сыграет с командами Польши и Андорры в группе В. Турнир состоится в Каунасе с 23 по 28 июня 2020 года.
В группе А турнира в Каунасе сыграют Литва, Южная Корея и Венесуэла. Путёвку на Олимпиаду получит только одна команда из шести.
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