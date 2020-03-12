Итудис: «Альбу» нельзя недооценивать

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой».



«Нам противостоит команда, которая играет в высоком темпе от начала и до конца вне зависимости от сочетания игроков на площадке. Мы с уважением относимся к их игровым принципам. Каждый представляет угрозу в нападении, каждый агрессивно сражается. Ожидаем сложного матча. «Альбу» нельзя недооценивать, пусть соперники не находятся в зоне плей-офф, они бьются в каждой встрече», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.



Матч между ЦСКА и «Альбой» состоится 12 марта 2020 года в Москве. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.