Итудис: «Альбу» нельзя недооценивать
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой».
«Нам противостоит команда, которая играет в высоком темпе от начала и до конца вне зависимости от сочетания игроков на площадке. Мы с уважением относимся к их игровым принципам. Каждый представляет угрозу в нападении, каждый агрессивно сражается. Ожидаем сложного матча. «Альбу» нельзя недооценивать, пусть соперники не находятся в зоне плей-офф, они бьются в каждой встрече», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.
Матч между ЦСКА и «Альбой» состоится 12 марта 2020 года в Москве. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.
Читайте также
- 12 марта 2020
-
00:58
- 11 марта 2020
-
23:41
-
22:54
-
21:44
-
20:35
-
19:47
-
18:06
-
17:22
-
15:00
-
13:30
-
12:00
-
10:40
-
09:30
-
09:04
-
08:55
-
00:48
- 10 марта 2020
-
23:52
-
22:57
-
21:48
-
20:44
-
19:56
-
18:55
-
17:55
-
15:06
-
14:11
-
13:20
-
11:30
-
10:00
-
09:31
-
09:30
-
09:00
-
07:50
-
01:04
- 9 марта 2020
-
23:42
-
22:15
Партнерский контент