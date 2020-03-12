НБА приостановила сезон из-за коронавируса у игрока «Юты Джаз»

НБА приостановила все матчи на неопределённый срок из-за коронавируса. Согласно заявлению, один из игроков «Юты Джаз» сдал положительный результат на коронавирус.

«Тесты игрока «Юты Джаз» на коронавирус дали положительный результат. Результат теста стал известен незадолго до матча «Юты Джаз» и «Оклахома-Сити Тандер». Пострадавшего игрока на площадке не было. Сегодняшняя игра между этим командами отменена. НБА приостанавливает все матчи после сегодняшнего игрового дня до дальнейшего уведомления. НБА использует этот перерыв, чтобы определить следующие шаги», — говорится в заявлении в «твиттере» НБА

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончались более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечились более 66 тысяч.